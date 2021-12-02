Focus: Власти Германии хотят ограничить непривитым от ковида доступ в магазины

Власти Германии планируют ограничить не привитым от ковида гражданам доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов, а также закрыть бары и клубы по всей стране. Об этом сообщает портал Focus Online.

Он ссылается на проект решения, подготовленный к переговорам 2 декабря, об ужесточении мер на фоне четвёртой волны пандемии коронавируса. В них будут участвовать власти 16 федеральных земель, уходящая с поста канцлера Ангела Меркель и Олаф Шольц, который в ближайшие дни займёт её место.

Предполагается, что непривитым разрешат встречаться только в небольшой компании — максимум с двумя другими гражданами. На детей правило не распространяется.

При этом немецкие власти не собираются закрывать школы, вместо этого будет ужесточён масочный режим в учебных заведениях страны. Футбольные стадионы в ФРГ можно будет заполнять на 30%, культурные мероприятия смогут посещать не более пяти тысяч человек одновременно. К кампании по вакцинации планируется привлечь работников аптек. Цель — сделать 30 миллионов прививок от коронавируса до конца года.

Помимо этого власти Германии предлагают как можно скорее определиться с тем, вводить обязательную вакцинацию против ковида или нет. Шольц уже выступал в пользу этого шага.