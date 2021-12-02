В Москве начал действовать новый алгоритм получения медотвода к вакцинации от ковида
В столичном депздраве отметили, что врачи, оценивая необходимость медотвода, могут проконсультироваться с экспертами — профильными главными внештатными специалистами ведомства.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Со 2 декабря жители Москвы могут оформить медотвод к вакцинации от коронавируса по новому алгоритму. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения по столице.
"В целях обеспечения федерального законодательства Клинический комитет Москвы инициировал создание механизма получения медицинского отвода от вакцинации против CoViD-19. Подписан соответствующий приказ Департамента здравоохранения столицы", — говорится в сообщении от 26 ноября.
В депздраве напомнили, что ранее Министерство здравоохранения РФ утвердило порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации или факте перенесённого заболевания. На их основании выдаётся сертификат с QR-кодом. Новые правила вступят в силу с 1 февраля.
"Чтобы отработать технологию формирования медотвода и его передачи на федеральный уровень и, таким образом, минимизировать риски при получении москвичами с реальными медицинскими противопоказаниями к вакцинации электронного сертификата на портале госуслуг, в Москве в опережающем режиме разрабатывается соответствующий механизм", — подчеркнули в депздраве.
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В ведомстве добавили, что врачи, оценивая необходимость медотвода, могут проконсультироваться с экспертами — профильными главными внештатными специалистами Департамента здравоохранения Москвы. Также в экспертную группу вошёл представитель разработчика вакцины "Спутник V" – Денис Логунов, замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, сколько доз вакцины для подростков "Спутник М" уже произведено. А министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал сроки поступления препарата в гражданский оборот.
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