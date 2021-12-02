В Москве начал действовать новый алгоритм получения медотвода к вакцинации от ковида

Со 2 декабря жители Москвы могут оформить медотвод к вакцинации от коронавируса по новому алгоритму. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения по столице.

"В целях обеспечения федерального законодательства Клинический комитет Москвы инициировал создание механизма получения медицинского отвода от вакцинации против CoViD-19. Подписан соответствующий приказ Департамента здравоохранения столицы", — говорится в сообщении от 26 ноября.

В депздраве напомнили, что ранее Министерство здравоохранения РФ утвердило порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации или факте перенесённого заболевания. На их основании выдаётся сертификат с QR-кодом. Новые правила вступят в силу с 1 февраля.

"Чтобы отработать технологию формирования медотвода и его передачи на федеральный уровень и, таким образом, минимизировать риски при получении москвичами с реальными медицинскими противопоказаниями к вакцинации электронного сертификата на портале госуслуг, в Москве в опережающем режиме разрабатывается соответствующий механизм", — подчеркнули в депздраве.