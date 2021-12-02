Терапевт Астафьева объяснила, что делать, если вы промочили ноги зимой

Перед выходом на улицу зимой прежде всего стоит подобрать подходящую обувь. Это элементарное правило, подчеркнула терапевт Марина Астафьева.

"Люди должны взять за правило одеваться по погоде. Сейчас вы не оденете резиновые сапоги, потому что на улице достаточно холодно. При этом иногда я вижу, как родители ведут своих детей именно в резиновой обуви. Я против неё, потому что она портит наши ноги", - отметила врач в беседе с телеканалом "Звезда".

По словам специалиста, если зимой есть желание носить именно резиновую обувь, то она должна быть утеплённой. Также необходимо надеть хлопчатобумажный носок, на него шерстяной носок и лишь потом резиновую обувь. Если вы пришли домой с мокрыми ногами, то первым делом следует снять обувь, просушить её и помыть ноги, советует терапевт.

"Но не нужно их сразу помещать под горячую воду, это большая ошибка. В ногах в этом случае будет ломота. Всего за несколько минут до этого сосуды были сужены. И когда мы начинаем мыть ноги горячей водой, сосуды резко расширяются и можно почувствовать сильную боль", — подчеркнула эксперт.

Если вы пришли домой с мокрыми ногами, то первым делом следует снять обувь, просушить её и помыть ноги, советует терапевт. Ноги нужно поместить в воду комнатной температуры и постепенно доводить её до комфортной. Затем ноги необходимо просушить их, намазать кремом и желательно выпить чашку горячего чая, чтобы согреться. А если вы всё же почувствовали температуру, насморк или кашель, то стоит обратиться к врачу, отметила Астафьева.