Опубликовать проект новой Конституции Белоруссии планируется до конца года, а провести референдум по ней — в феврале. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Конституция — я её сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, я, президент, какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну. <...> Сейчас мы её опубликуем, около месяца", — приводит слова политика РИА "Новости".

Белорусский лидер добавил, что референдум предполагается провести в феврале, если "не начнётся война". Главным смыслом новой конституции он назвал перераспределение полномочий и создание новой структуры власти. Лукашенко уточнил, что документ учтёт усиление роли правительства и парламента, а также появление Всебелорусского собрания, впервые состоявшегося ещё в 1990-х годах.