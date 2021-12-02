"Я её сам писал": Лукашенко назвал сроки публикации проекта новой Конституции Белоруссии
Белорусский лидер отметил, что референдум предполагается провести в феврале, если "не начнётся война".
Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
Опубликовать проект новой Конституции Белоруссии планируется до конца года, а провести референдум по ней — в феврале. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Конституция — я её сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, я, президент, какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну. <...> Сейчас мы её опубликуем, около месяца", — приводит слова политика РИА "Новости".
Белорусский лидер добавил, что референдум предполагается провести в феврале, если "не начнётся война". Главным смыслом новой конституции он назвал перераспределение полномочий и создание новой структуры власти. Лукашенко уточнил, что документ учтёт усиление роли правительства и парламента, а также появление Всебелорусского собрания, впервые состоявшегося ещё в 1990-х годах.
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"Но президент, как и сегодня, будет формировать правительство, он будет главой государства, и сильная президентская власть остаётся", — заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии впервые предложил изменить конституцию 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы в ходе референдума смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти. Позже он высказался за корректировку основного закона на Всебелорусском народном собрании. В ноябре политику представили доработанный проект новой конституции.
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