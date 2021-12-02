Премьер Японии Кисида призвал не оставлять потомкам проблему мирного договора с Россией

"Базовая позиция Японии заключается в разрешении вопроса вокруг северных территорий (так в Японии называют Южные Курильские острова. — Прим. Лайфа) и заключении мирного договора. И это — борьба со временем, и я бы хотел усиленно работать над разрешением этой задачи, не задумываясь даже на миг над тем, чтобы переложить её на плечи последующих поколений", — отметил Кисида.