Премьер Японии Кисида призвал не оставлять потомкам проблему мирного договора с Россией
Политик отметил, что хочет усиленно работать над разрешением этой задачи, которую он назвал борьбой со временем.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото © ТАСС / ЕРА
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что решение вопроса по мирному договору с Россией нельзя оставлять следующим поколениям. Слова политика опубликованы на сайте его канцелярии.
"Базовая позиция Японии заключается в разрешении вопроса вокруг северных территорий (так в Японии называют Южные Курильские острова. — Прим. Лайфа) и заключении мирного договора. И это — борьба со временем, и я бы хотел усиленно работать над разрешением этой задачи, не задумываясь даже на миг над тем, чтобы переложить её на плечи последующих поколений", — отметил Кисида.
Премьер напомнил, что в октябре, после вступления в должность главы правительства, он сразу провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, во время которых стороны согласились, что должны заниматься решением вопроса мирного договора. Также Кисида заявил о стремлении возобновить безвизовые поездки для бывших жителей островов.
Напомним, ранее новый японский премьер заявил о суверенитете его страны над Южными Курилами. Фумио Кисида также указал, что без решения территориального вопроса Токио не намерен заключать с Москвой мирный договор. В ответ на заявление о суверенитете в Кремле напомнили премьеру Японии, что Южные Курилы являются территорией России. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Кисиду не ставить ультиматумы в отношении курильского вопроса. По словам дипломата, Японии необходимо признать итоги Второй мировой войны в полном объёме, включая законность принадлежности островов Южно-Курильской гряды России.
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