Россияне назвали необходимый для счастья уровень заработка

Средний желаемый размер заработка россиян составил 178 тысяч рублей. Такие цифры приводят аналитики сервиса SuperJob, которые опросили 2500 человек по всей стране.

Как пишет РБК, с начала года эта сумма выросла на 12 тысяч рублей — тогда для счастья среднестатистическому жителю России необходимо было 166 тысяч рублей. Уже в мае цифра увеличилась до 173 тысяч.

Выяснилось, что мужчины желают зарабатывать больше, чем женщины: 203 против 155 тысяч рублей. При этом молодые люди до 24 лет заявили, что для счастья им нужно в среднем 126 тысяч рублей, и это оказалось более скромной цифрой, чем называли россияне постарше.

Ожидаемо наибольшие запросы — у москвичей. Жителям столицы для счастья, по их мнению, нужно в среднем 228 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказался Владивосток, жители которого хотели бы иметь месячный заработок в размере 204 тысяч рублей. Замкнул тройку лидеров Ростов-на-Дону со средней желаемой зарплатой в 198 тысяч рублей. В пятёрку же вошли Санкт-Петербург и Екатеринбург — 192 и 186 тысяч рублей соответственно. Наименьшую цифру называли жители Кирова (143 тыс. руб.), Липецка (142 тыс. руб.), Астрахани (141 тыс. руб.), Рязани (140 тыс. руб.) и Оренбурга (138 тыс. руб.).