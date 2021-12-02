Генсек НАТО Столтенберг заявил, что у России "нет права" на собственную сферу влияния
Говоря об Украине, политик отметил, что альянс "просто соблюдает волю народа" страны.
Фото © ТАСС / EPA
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России "нет права" на собственную сферу влияния.
По его словам, Москва не может препятствовать вступлению Украины в альянс. Решение об этом должен принимать Киев и члены НАТО.
"У России нет права вето или права голоса в этом вопросе, и она не имеет права устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей. Сама идея, что поддержка НАТО суверенных стран — провокация, ошибочна", — сказал политик на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.
Столтенберг добавил, что сам родом из "малой страны на границе с Россией" (Норвегии). Он признался, что очень рад тому, что "союзники по НАТО никогда не уважали якобы право России устанавливать свою сферу влияния на Севере". Генсек альянса сравнил свою родину с Украиной, отметив, что это то же самое.
"Эти границы (Украины. — Прим. Лайфа) должны соблюдаться, включая Донбасс и Крым, как части Украины. Поэтому сама идея, что поддержка НАТО независимой страны — это такая провокация [в отношении России], она просто неверна. НАТО просто соблюдает волю украинского народа", — заявил Столтенберг.
Ранее президент России Владимир Путин выразил беспокойство из-за наращивания сил НАТО у западных границ России. Глава государства назвал военно-технические меры, принимаемые Москвой в ответ на провокации со стороны альянса, более чем адекватными. Также Путин отметил, что о возможном вводе российских войск на Украину судачили ещё в начале года, однако этого не произошло. При этом президент РФ напомнил о масштабных учениях Запада, которые проводятся у границы России.
Комментариев: 0