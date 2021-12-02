Генсек НАТО Столтенберг заявил, что у России "нет права" на собственную сферу влияния

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России "нет права" на собственную сферу влияния.

По его словам, Москва не может препятствовать вступлению Украины в альянс. Решение об этом должен принимать Киев и члены НАТО.

"У России нет права вето или права голоса в этом вопросе, и она не имеет права устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей. Сама идея, что поддержка НАТО суверенных стран — провокация, ошибочна", — сказал политик на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.

Столтенберг добавил, что сам родом из "малой страны на границе с Россией" (Норвегии). Он признался, что очень рад тому, что "союзники по НАТО никогда не уважали якобы право России устанавливать свою сферу влияния на Севере". Генсек альянса сравнил свою родину с Украиной, отметив, что это то же самое.