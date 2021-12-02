Эрдоган сменил главу Минфина Турции на фоне рекордного обвала курса лиры

Турецкая лира с начала года девальвировалась на 70%. Это одно из рекордных падений валюты за всю историю. Если в январе за одну лиру давали около 7,3 доллара, то в ноябре уже 13 долларов. Это исторический рекорд. Жители Турции после обвала национальной валюты вышли на "протест пустых кастрюль", а власти страны ввели квоты на покупку кофе и сахара.