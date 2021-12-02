Финал серии Гран-при по фигурному катанию в Японии отменят из-за омикрон-штамма ковида

Финал серии Гран-при по фигурному катанию, который запланирован на 9–12 декабря в японской Осаке, будет отменён. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным СМИ, такое решение принято из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Официально об отмене будет объявлено в ближайшее время, утверждает источник.