Финал серии Гран-при по фигурному катанию в Японии отменят из-за омикрон-штамма ковида
На соревнования в том числе отобралось сразу пять представительниц России в женском одиночном катании.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Финал серии Гран-при по фигурному катанию, который запланирован на 9–12 декабря в японской Осаке, будет отменён. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным СМИ, такое решение принято из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Официально об отмене будет объявлено в ближайшее время, утверждает источник.
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В финале Гран-при Россию должны были представить: Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная и Майя Хромых (женское одиночное), Анастасия Мишина—Александр Галлямов, Евгения Тарасова—Владимир Морозов, Дарья Павлюченко—Денис Ходыкин, Александра Бойкова—Дмитрий Козловский (парное катание) и Виктория Синицина—Никита Кацалапов (танцы на льду).
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