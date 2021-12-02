А ведь это не Джиган: Зачем Александру Емельяненко конфликт с легендой ММА Шлеменко Спортсмен вернулся в профессиональные бои неудачно, проиграв в Сыктывкаре бразильцу Сантосу 1 декабря, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сорокин Донат / Шарифулин Валерий

Карьера Александра Емельяненко полна самых разных взлётов и падений. В последние годы в ней было больше нехорошего, нежели радостного. На какое-то время он вышел за пределы профессиональных боёв в поединки с блогерами и иными немастерами единоборств, но буквально недавно состоялся камбэк. Получился он не таким успешным, каким представлялся. Разумеется, Емельяненко не мог не столкнуться с критикой, которая привела к небольшой словесной перепалке с Александром Шлеменко.

Поражение в Сыктывкаре от Сантоса

После боёв с блогером Артёмом Тарасовым или тяжеловесом Михаилом Кокляевым Емельяненко вышел в октагон против бразильца Марсио Сантоса. Их бой прошёл в Сыктывкаре в рамках AMC Fight Nights 106. Продолжился поединок совсем недолго. Уже в первом раунде Емельяненко дал сопернику провести удушающий приём и одержать важную победу.

— Как сказал мой брат Федор: кто не падал, тот не вставал, — попытался оправдаться Александр Емельяненко сразу после боя.

Марсио Сантос же на волне успеха решил, что драться с представителями России — хорошее дело, и вызвал на бой Магомеда Исмаилова. Он, к слову, несколько лет назад тоже сумел одолеть Александра Емельяненко. Кстати, нашлись и те, кому понравилось то, как Александр вёл бой против Сантоса.

— На мой взгляд, Александр был в хорошей форме во время боя с Марсио Сантосом. Мне не показалось, что он не был готов. Наоборот, Емельяненко отлично себя показал, был хладнокровен, смог повалить оппонента, нанёс несколько опасных ударов. Он проиграл, потому что у него был плохой геймплан — Александр пытался бороться с обладателем чёрного пояса по джиу-джитсу. Этого точно не стоило делать. Поэтому он в итоге и был задушен Сантосом, — заявил Sport24 боец Джефф Монсон.

"Надо меньше пить"

Зато Александр Шлеменко бой оценил совсем по-иному. Точнее, не бой, а Александра Емельяненко. И выражений легендарный чемпион Bellator особо не стеснялся.

— Удивительно. Думал, что Марсио выиграет не в первом раунде. Лишний раз подтвердились слова, что надо меньше пить. Что тут ещё можно добавить. К сожалению, мы видим, как Александр Емельяненко из прекрасного и одарённого бойца превращается в такого… бойца, которого можно вот так пройти, — заявил Шлеменко в интервью "Матч ТВ".

Согласитесь, любопытное заявление? Вроде бы и на алкоголизм намёк прозвучал, поспорить с этим Емельяненко вряд ли сможет, и про легендарность Шлеменко сказать не забыл. Однако Александра эти слова, судя по всему, задели, ибо уже через день он дал достаточно хлёсткий ответ своему коллеге по цеху.

— Шлеменко, как и куча других клоунов, может только делать заявления на просторах Интернета. На страницах прессы все — герои. А когда доходит до реального боя, у него какие-то другие амбиции. Сразу начинает почему-то съезжать. В носу надо поковыряться ему, почесаться, — цитирует Емельяненко портал vseprosport.ru.

Куда более серьёзное и дерзкое заявление, нежели то, что миру сказал Шлеменко. Более того, Емельяненко сказал и про возможный бой, однако заметил, что драться с легендой ММА он не собирается. И причина для этого тоже интересная — Емельяненко уверен, что он будет просто бить своего оппонента.

И вот в это верится уже с большим трудом. Шлеменко всё же сейчас в хорошей спортивной форме. Буквально недавно он победил Артура Гусейнова в бою на турнире промоушена Хабиба Нурмагомедова. Сразу после этого пошли разговоры о возможном походе за UFC. У Александра Емельяненко подобных амбиций уже точно нет. Один факт его боя с Марсио Сантосом удивил многих, ведь поклонники уже привыкли к боям с Артёмом Тарасовым, Джиганом или же Михаилом Кокляевым.

Смелые заявления Емельяненко действительно удивляют. Кто знает, насколько далёк тот день, когда спортсмены предложат друг другу сойтись в октагоне. Сам Шлеменко, кстати, заверяет, что драться с Емельяненко он тоже не собирается.

— Ну, сейчас, учитывая такую форму Александра, мне это не очень интересно. Потому что Александр далеко не в лучшей форме. Да и не вижу смысла с ним драться. Хотя, если он будет меня вызывать, оскорблять в Интернете и хотеть избить, тогда да. Это уже будет чисто мужское. А со спортивной точки зрения разве это было бы интересно? У меня есть спортивные амбиции, и я хочу их реализовать, — заметил Шлеменко в интервью Sport24.

Интерес к их возможному бою обозначал и промоутер Камил Гаджиев. Да и оскорбления, и словесные стычки в Сети мы тоже увидели. В чём-то Шлеменко действительно прав: в нынешней форме Александра Емельяненко их бой может продлиться очень недолго и крайне односторонне. Да и у Шлеменко на носу титульный бой в EFC. Отвлекаться на Емельяненко он вряд ли собирается.

Тем не менее набор заявлений от спортсменов заставляет думать о том, что нас может ждать интересная схватка. Кто его знает, как оно будет. Вдруг Емельяненко в случае боя против Шлеменко наберёт суперформу и начнёт своё возвращение к серьёзным поединкам. Пока же ближе к опытному бойцу лишь Джиган и прочие желающие попробовать себя в единоборствах.

Авторы Шамиль Гаджиев