Врач Логина рассказала о неожиданных опасностях аллергии на холод

Отёки, покраснения открытых участков тела, крапивница, которая сопровождается зудом и жжением — эти симптомы на улице зимой должны насторожить человека. Именно так проявляет себя аллергия на холод. Об этом в интервью RT рассказала кандидат медицинских наук, врач-иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

"Холодовая аллергия — это повышенная иммунная реакция на так называемые холодовые белки — агглютинины. Они у всех нас вырабатываются в организме при охлаждении — местная реакция, если человек попадает в ситуацию, когда соприкасается с холодными предметами", — пояснила врач.

В тяжёлых случаях симптомы подобной аллергии могут оставаться даже тогда, когда человек вошёл в тёплое помещение и отогрелся. В группе риска находятся также больные, страдающие заболеваниями органов дыхания. У них высока вероятность развития аллергии на холод. Логина уточнила, что холод может провоцировать сильный отёк, обильные выделения из носа, глаз и даже приступы бронхиальной астмы.

По словам врача, аллергия может возникнуть даже в тёплое время года. Например, при купании в водоёмах. В худшем случае у человека может развиться анафилактический шок с потерей сознания. Поэтому если вы подвержены холодовой аллергии, то лучше избегать погружения в холодную воду летом, посоветовала врач. И даже к холодным напиткам и чрезмерно охлаждённой пище людям, страдающим от аллергии на холод, нужно относиться настороженно. По мнению Логиной, желательно согреть продукты до комнатной температуры. Иначе может возникнуть спазм пищевода и боль в желудке.

Что касается лечения, то эксперт рассказала, как сегодня холодовая аллергия лечится "по методу аутолимфоцитотерапии" — это лечение собственными иммунными клетками, выделенными из небольшого количества крови пациента. Начинать борьбу с заболеванием следует с посещения врача-аллерголога.