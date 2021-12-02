В кабмин направят законопроект о штрафах за агрессивное вождение
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Документ устанавливает размер денежного наказания и условия, позволяющие доказать факт правонарушения.
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, устанавливающий штрафы за опасное вождение, он будет направлен в Правительство РФ. Суть инициативы объяснил председатель думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Опасное [агрессивное] вождение, то есть совершение водителем в течение относительно короткого периода времени совокупности различных противоправных действий, может совершаться только умышленно, то есть при осознании противоправного характера своих действий, предвидении их вредных последствий", — написал он у себя в телеграм-канале.
Согласно пояснительной записке к документу, законопроект устанавливает штраф за агрессивное вождение — пять тысяч рублей. Повторное нарушение будет наказываться штрафом от пяти до десяти тысяч рублей или лишением водительских прав на срок до года. Условием для привлечения к ответственности будет фото- или видеофиксация правонарушения. Документ будет направлен в правительство для получения официального отзыва, после чего его внесут на рассмотрение Государственной думы.
А ранее Лайф писал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин прояснил, кого будут штрафовать за езду без прохождения техосмотра. Процедура останется необходимой при постановке авто на учёт, смене владельца, изменении конструкции авто или замене основных агрегатов.