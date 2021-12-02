В кабмин направят законопроект о штрафах за агрессивное вождение

Документ устанавливает размер денежного наказания и условия, позволяющие доказать факт правонарушения.

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, устанавливающий штрафы за опасное вождение, он будет направлен в Правительство РФ. Суть инициативы объяснил председатель думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Опасное [агрессивное] вождение, то есть совершение водителем в течение относительно короткого периода времени совокупности различных противоправных действий, может совершаться только умышленно, то есть при осознании противоправного характера своих действий, предвидении их вредных последствий", — написал он у себя в телеграм-канале.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект устанавливает штраф за агрессивное вождение — пять тысяч рублей. Повторное нарушение будет наказываться штрафом от пяти до десяти тысяч рублей или лишением водительских прав на срок до года. Условием для привлечения к ответственности будет фото- или видеофиксация правонарушения. Документ будет направлен в правительство для получения официального отзыва, после чего его внесут на рассмотрение Государственной думы.