Возвращение прокола: В России предложили ввести систему штрафных баллов для водителей Проект "20 идей по развитию России", который создал Дмитрий Давыдов, предлагает вернуть прогрессивную шкалу начисления штрафов безответственным автомобилистам. 29 ноября, 10:14 Фото © ТАСС / Донат Сорокин

В этом году Министерство юстиции включило в проект нового Процессуального кодекса об административных правонарушениях ужесточение наказания за повторяющиеся нарушения правил дорожного движения, что предусматривает "лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьёзных нарушений ПДД (три и более раза в течение одного года)". Финальный перечень "серьёзных" нарушений ещё официально не опубликован, но СМИ приводят примеры применения планируемой нормы, в которых фигурируют только очень грубые нарушения, такие как превышение скорости более чем на 40 км/ч, выезд на встречную полосу или непредоставление преимущества пешеходу.

По мнению автора проекта "20 идей по развитию России", этих мер недостаточно. Такой подход не учитывает тот факт, что "мелкие" правонарушения могут нести в себе большой риск для безопасности на дороге в целом. Например, если частое превышение скорости на 20–40 км/ч не будет грозить лишением прав, то это позволит водителям перемещаться по городу со смертельно опасной и разрушительной для населённого пункта скоростью 99 км/ч, рискуя только лишь штрафом в 500 рублей. Так, за 1000 рублей можно не пристёгиваться ремнями безопасности или остановиться на автомагистрали в неположенном месте, за 1500 рублей можно держать в руках телефон или ездить по обочине. Последствия от привычки нарушать "по мелочи" за небольшие деньги оказываются катастрофическими. Кроме того, с развитием технологий онлайн-платежей и мобильного банкинга процедура оплаты штрафов стала очень простой и аналогична приобретению товаров и услуг, что, как считает автор проекта, психологически может восприниматься как покупка права на нарушение.

Прогрессивная шкала штрафов, как помнят многие водители, действовала в Советском Союзе, когда инспектором за нарушение ПДД делался прокол на водительском удостоверении, а впоследствии он мог быть лишён прав. Как оказывается, подобная система применяется и в странах Европы. Только документ, конечно, никто уже не прокалывает. В Испании, например, водителю с получением прав присваивается 12 баллов. В зависимости от тяжести нарушения он может получить либо только штраф, либо штраф плюс потерю баллов. Если баллов не осталось, то его удостоверение приостанавливается на шесть месяцев в первый раз и на 12 месяцев в последующие разы. За любое нарушение водитель рискует потерять от двух до шести баллов.

Проект "20 идей по развитию России" предлагает разработать и внедрить на законодательном уровне похожую систему штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.

Помимо предупреждений и штрафов, предусмотренных КоАП, каждому нарушению ПДД, за которое не лишают прав, присвоить штрафной балл от 1 до 8 в зависимости от степени их влияния на безопасность дорожного движения. Например, нарушение правил пользования звуковыми сигналами и аварийной сигнализацией — 1 балл, проезд на красный свет — 8 баллов.

Если водитель набирает 15 баллов в течение двух лет, то лишать его права управления транспортным средством сроком на один год. Для начинающего водителя и для тех, кто вновь получает права после изъятия, — порог 8 баллов.

Для восстановления прав по прошествии одного года обязать водителя проходить обучение и сдавать экзамены.

Если водитель не имеет ни одного нарушения, то за каждый год без нарушения (начиная с третьего года) увеличивать кредит баллов на 1 единицу, но не более 20 в сумме.

Как считает создатель проекта, при создании такого сдерживающего фактора количество нарушений заметно снизится. А значит, и сократится уровень травматизма и смертности на дорогах страны. Но для этого необходима законодательная поддержка государства.

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Авторы Алексей Соков