Лукашенко анонсировал совместные с Россией военные учения у границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что планируется проведение совместных с Россией учений на границе республики с Украиной. Об этом он сообщил в интервью РИА "Новости".

"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", — заявил Лукашенко, отметив, что страны намерены организовать учения в два этапа в ближайшие два месяца.

По словам белорусского главы государства, первый этап точно состоится зимой, второй начнётся спустя месяц после завершения первого. В настоящий момент к учениям с участием России уже всё подготовлено, но планы ещё "верстаются", отметил Лукашенко.