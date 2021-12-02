Джигурда шокировал поклонников планами сыграть Белль в мюзикле "Красавица и чудовище"

Российский актёр Никита Джигурда заявил о планах сыграть в мюзикле "Красавица и чудовище". Причём, как подчеркнул шоумен, в постановке он намерен исполнить именно главную женскую роль.

Вскоре после публикации актёр удалил пост, однако интерес к его заявлению остался. Теперь любопытные поклонники гадают, шуткой ли были слова Джигурды или же он действительно сыграет в постановке девушку. Сам же шоумен так ничего и не объяснил.