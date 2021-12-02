Джигурда шокировал поклонников планами сыграть Белль в мюзикле "Красавица и чудовище"
Впрочем, позже он удалил публикацию из соцсетей, оставив к своей персоне массу вопросов.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Российский актёр Никита Джигурда заявил о планах сыграть в мюзикле "Красавица и чудовище". Причём, как подчеркнул шоумен, в постановке он намерен исполнить именно главную женскую роль.
"Подписал контракт. Скоро сыграю роль красавицы в мюзикле "Красавица и чудовище". Приходите, будет жарко!" — написал Джигурда в своём инстаграме.
Вскоре после публикации актёр удалил пост, однако интерес к его заявлению остался. Теперь любопытные поклонники гадают, шуткой ли были слова Джигурды или же он действительно сыграет в постановке девушку. Сам же шоумен так ничего и не объяснил.
Ранее Лайф писал, что Никита Джигурда поддержал идею о запрете указания пола виновника ДТП.
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