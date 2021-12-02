НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Джигурда шокировал поклонников планами сыграть Белль в мюзикле "Красавица и чудовище"

Впрочем, позже он удалил публикацию из соцсетей, оставив к своей персоне массу вопросов.

2 декабря, 08:56
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Российский актёр Никита Джигурда заявил о планах сыграть в мюзикле "Красавица и чудовище". Причём, как подчеркнул шоумен, в постановке он намерен исполнить именно главную женскую роль.

"Подписал контракт. Скоро сыграю роль красавицы в мюзикле "Красавица и чудовище". Приходите, будет жарко!" — написал Джигурда в своём инстаграме.

Вскоре после публикации актёр удалил пост, однако интерес к его заявлению остался. Теперь любопытные поклонники гадают, шуткой ли были слова Джигурды или же он действительно сыграет в постановке девушку. Сам же шоумен так ничего и не объяснил.

Джигурда показал справку от психиатра перед боем с Отаром Кушанашвили

Джигурда показал справку от психиатра перед боем с Отаром Кушанашвили

Ранее Лайф писал, что Никита Джигурда поддержал идею о запрете указания пола виновника ДТП.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1