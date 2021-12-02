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Вратаря "Рейнджерс" Шестёркина признали лучшим игроком матча с "Филадельфией" в НХЛ

Российский голкипер отразил 33 броска соперников из 34 и одержал четвёртую победу подряд.

2 декабря, 08:49
<p>Артемий Панарин и Игорь Шестёркин (слева направо). Фото © ХК "Нью-Йорк Рейнджерс"</p>

Артемий Панарин и Игорь Шестёркин (слева направо). Фото © ХК "Нью-Йорк Рейнджерс"

"Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке победил команду "Филадельфия Флайерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Лучшим игроком встречи был признан российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестёркин. Он отразил 33 броска соперников из 34 и одержал четвёртую победу подряд. Всего в нынешнем сезоне голкипер выиграл 12 матчей из 17 проведённых.

"Вашингтон" Овечкина проиграл "Флориде", хотя вёл по ходу матча 4:1

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Российский нападающий хозяев Артемий Панарин набрал два очка, забросив шайбу и сделав результативную передачу. В 21 матче сезона на его счету — 23 балла (6 голов и 17 пасов).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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