Вратаря "Рейнджерс" Шестёркина признали лучшим игроком матча с "Филадельфией" в НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке победил команду "Филадельфия Флайерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Лучшим игроком встречи был признан российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестёркин. Он отразил 33 броска соперников из 34 и одержал четвёртую победу подряд. Всего в нынешнем сезоне голкипер выиграл 12 матчей из 17 проведённых.