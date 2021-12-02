"Чуть не вздёрнулась": Фигуристка Медведева рассказала о неудачной первой любви

"У меня была первая любовь, довольно крепкая. Я не могу назвать имя, это не нужно. <...> Всё закончилось некрасиво, Олимпиада закончилась. И в тяжёлый момент, когда она прошла, сразу после неё вот так вот человек сделал. И просто прямым текстом: "Спасибо, ты мне больше не нужна, у меня всё классно в жизни и без тебя, пока!" Почти два года были вместе, и после вот этого я чуть не вздёрнулась", — сказала Медведева.