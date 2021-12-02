"Чуть не вздёрнулась": Фигуристка Медведева рассказала о неудачной первой любви
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22-летняя спортсменка сейчас выступает в «Ледниковом периоде» на Первом канале вместе с тиктокером Даней Милохиным.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что бывший молодой человек бросил её после Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Об этом этом она рассказала в интервью на YouTube-канале "Макарена".
"У меня была первая любовь, довольно крепкая. Я не могу назвать имя, это не нужно. <...> Всё закончилось некрасиво, Олимпиада закончилась. И в тяжёлый момент, когда она прошла, сразу после неё вот так вот человек сделал. И просто прямым текстом: "Спасибо, ты мне больше не нужна, у меня всё классно в жизни и без тебя, пока!" Почти два года были вместе, и после вот этого я чуть не вздёрнулась", — сказала Медведева.
22-летняя спортсменка уверена, что своего партнёра нельзя считать идеальным человеком. Кроме того, с ним нужно обязательно проговаривать те моменты, которые не устраивают.
Медведева в последний раз участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года — на чемпионате России, с которого снялась перед произвольной программой из-за сломанного на тренировке конька и травмы ноги. Сейчас она участвует в проекте "Ледниковый период" на Первом канале в паре с тиктокером Даней Милохиным.