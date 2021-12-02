Глава UFC Дана Уайт заразился коронавирусом

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом пишет The New York Post.

"Я захожу в парную, распыляю эвкалипт и ничего не чувствую. Открываю бутылку эвкалипта, начинаю нюхать и такой: "Да у тебя нет запаха. Ты знаешь, о чём это говорит?" — заявил Уайт.