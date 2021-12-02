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Глава UFC Дана Уайт заразился коронавирусом

При этом он надеется посетить субботний турнир промоушена, если сдаст отрицательные тесты.

2 декабря, 07:54
<p>Фото © ТАСС / Zuma / Diego Ribas</p>

Фото © ТАСС / Zuma / Diego Ribas

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом пишет The New York Post.

"Я захожу в парную, распыляю эвкалипт и ничего не чувствую. Открываю бутылку эвкалипта, начинаю нюхать и такой: "Да у тебя нет запаха. Ты знаешь, о чём это говорит?" — заявил Уайт.

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Сейчас он находится на изоляции в своём доме в Лас-Вегасе. Также положительные тесты сдали все его родственники, вместе с которыми он отмечал День благодарения. Добавим, что сам Уайт намерен посетить субботний турнир промоушена, если сдаст отрицательные тесты.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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