Финал Гран-при по фигурному катанию отменили из-за нового омикрон-штамма ковида

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил финал серии Гран-при, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, из-за нового штамма коронавируса "омикрон".

В сообщении пресс-службы указывается, что на фоне распространения нового штамма усложняются логистические моменты и возникают вопросы относительно безопасности спортсменов.

"Федерация конькобежного спорта Японии и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решения, но в конечном итоге пришли к выводу, что, к сожалению, они не могут организовать и провести мероприятие в соответствии с планом", — отмечается в сообщении.