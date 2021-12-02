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Финал Гран-при по фигурному катанию отменили из-за нового омикрон-штамма ковида

Таким образом, последние соревнования серии состоялись в минувшие выходные в Сочи, где победу одержала Камила Валиева.

2 декабря, 08:12
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил финал серии Гран-при, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, из-за нового штамма коронавируса "омикрон".

В сообщении пресс-службы указывается, что на фоне распространения нового штамма усложняются логистические моменты и возникают вопросы относительно безопасности спортсменов.

"Федерация конькобежного спорта Японии и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решения, но в конечном итоге пришли к выводу, что, к сожалению, они не могут организовать и провести мероприятие в соответствии с планом", — отмечается в сообщении.

Финал серии Гран-при по фигурному катанию в Японии отменят из-за омикрон-штамма ковида

Финал серии Гран-при по фигурному катанию в Японии отменят из-за омикрон-штамма ковида

ISU также оценит возможность проведения финала Гран-при в другие сроки и попытается как можно скорее принять и озвучить соответствующее решение.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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