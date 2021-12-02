Финал Гран-при по фигурному катанию отменили из-за нового омикрон-штамма ковида
Таким образом, последние соревнования серии состоялись в минувшие выходные в Сочи, где победу одержала Камила Валиева.
Фото © Shutterstock
Международный союз конькобежцев (ISU) отменил финал серии Гран-при, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, из-за нового штамма коронавируса "омикрон".
В сообщении пресс-службы указывается, что на фоне распространения нового штамма усложняются логистические моменты и возникают вопросы относительно безопасности спортсменов.
"Федерация конькобежного спорта Японии и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решения, но в конечном итоге пришли к выводу, что, к сожалению, они не могут организовать и провести мероприятие в соответствии с планом", — отмечается в сообщении.
ISU также оценит возможность проведения финала Гран-при в другие сроки и попытается как можно скорее принять и озвучить соответствующее решение.
Фигурное катание. Интересное по теме
Финал серии Гран-при по фигурному катанию в Японии отменят из-за омикрон-штамма ковида
сегодня в 05:52
Атака на Россию: Как возрастной ценз может оставить фигурное катание без Трусовой, Валиевой и других молодых суперзвёзд
вчера в 11:36
Медведева и Милохин ответили на вопрос о своих взаимоотношениях
вчера в 11:16
Комментариев: 0