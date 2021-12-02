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Лыжник Клебо уладил конфликт с норвежской федерацией и отказался от бойкота Кубка мира

Ранее организация заключила спонсорский контракт с одним из стриминговых сервисов, логотип которого должен появиться на комбинезонах спортсменов.

2 декабря, 08:38
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWdYcaZtBAp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">johanneshk</a></p>

Фото © Instagram / johanneshk

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам — норвежец Йоханнес Клебо — уладил конфликт с национальной федерацией. Об этом сообщает Aftenposten.

Ранее 25-летний спортсмен отказывался размещать на своём комбинезоне логотип стримингового сервиса Viaplay, с которым подписала контракт Федерация лыжных видов спорта Норвегии. Из-за возможного бойкота он мог пропустить этап Кубка мира в Лиллехаммере на этой неделе.

"Я выразил озабоченность в связи с тем, что обладатель медиаправ становится ещё и коммерческим спонсором. Всё же согласился разместить рекламу Viaplay на комбинезоне. При этом считаю важным, что смог высказать свою принципиальную позицию", — заявил Клебо.

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Норвежец выиграл три золота на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Также он является шестикратным чемпионом мира.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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