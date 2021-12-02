Лыжник Клебо уладил конфликт с норвежской федерацией и отказался от бойкота Кубка мира

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам — норвежец Йоханнес Клебо — уладил конфликт с национальной федерацией. Об этом сообщает Aftenposten.

Ранее 25-летний спортсмен отказывался размещать на своём комбинезоне логотип стримингового сервиса Viaplay, с которым подписала контракт Федерация лыжных видов спорта Норвегии. Из-за возможного бойкота он мог пропустить этап Кубка мира в Лиллехаммере на этой неделе.

"Я выразил озабоченность в связи с тем, что обладатель медиаправ становится ещё и коммерческим спонсором. Всё же согласился разместить рекламу Viaplay на комбинезоне. При этом считаю важным, что смог высказать свою принципиальную позицию", — заявил Клебо.