Лыжник Клебо уладил конфликт с норвежской федерацией и отказался от бойкота Кубка мира
Ранее организация заключила спонсорский контракт с одним из стриминговых сервисов, логотип которого должен появиться на комбинезонах спортсменов.
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам — норвежец Йоханнес Клебо — уладил конфликт с национальной федерацией. Об этом сообщает Aftenposten.
Ранее 25-летний спортсмен отказывался размещать на своём комбинезоне логотип стримингового сервиса Viaplay, с которым подписала контракт Федерация лыжных видов спорта Норвегии. Из-за возможного бойкота он мог пропустить этап Кубка мира в Лиллехаммере на этой неделе.
"Я выразил озабоченность в связи с тем, что обладатель медиаправ становится ещё и коммерческим спонсором. Всё же согласился разместить рекламу Viaplay на комбинезоне. При этом считаю важным, что смог высказать свою принципиальную позицию", — заявил Клебо.
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Норвежец выиграл три золота на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Также он является шестикратным чемпионом мира.
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