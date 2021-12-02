Аксёнов заявил о нулевых шансах украинских шпионов на осуществление диверсий в Крыму
Он также отметил попытки руководства Киева максимально навредить жителям полуострова.
Сергей Аксёнов. Фото © Facebook / Сергей Аксёнов
Глава Крыма Сергей Аксёнов высоко оценил спецоперацию сотрудников ФСБ, задержавших трёх украинских диверсантов, один из которых готовил теракт на территории полуострова. Он подчеркнул, что российские спецслужбы не дают злоумышленникам шансов на осуществление преступлений в республике.
"Благодарю сотрудников ФСБ за задержание группы украинских диверсантов, которые планировали совершить подрыв ряда стратегических объектов. Наши спецслужбы надёжно защищают Крым от существующих угроз. У террористов, диверсантов и экстремистов нет ни малейших шансов на осуществление их преступных замыслов", — подчеркнул глава республики в своём телеграм-канале.
Аксёнов при этом указал на "болтовню" украинского руководства и политиков о любви к Крыму. На деле эта их бандеровская "любовь" и "забота" выражаются в терроре и попытках устроить диверсии, а также максимально навредить жителям полуострова.
А в начале ноября в Ялте был задержан мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины. С 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы он осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну.
Лента новостей
Роскомнадзор объявил о решении заблокировать ещё шесть VPN-сервисов
сегодня в 08:17
"Конец света начинается с России": Иностранцев ужаснули кадры с гигантскими сугробами и метелями во Владивостоке
сегодня в 08:00
"Роскачество" попросило Генпрокуратуру разобраться с поддельными консервами из сайры
сегодня в 07:29
Комментариев: 0