Роскомнадзор объявил о решении заблокировать ещё шесть VPN-сервисов
В сентябре регулятор так же поступил с ExpressVPN, Hola!VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN, Nord VPN и IPVanish VPN.
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Роскомнадзор планирует заблокировать в России ещё шесть VPN-сервисов, он предупредил об этом компании, которые используют их в своей работе. Речь идёт о Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel.
"В соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещённой в силу закона информации", — говорится в сообщении РКН.
Регулятор призвал проинформировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования об использовании VPN-сервисов Betternet, Lantern, X–VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel "для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций". Сведения можно направить на электронный адрес sc@rkn.gov.ru, в письме следует указать название организации и контактную информацию.
В сентябре Лайф писал, что Роскомнадзор заблокировал ещё шесть VPN-сервисов. Это коснулось Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.
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