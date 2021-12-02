"Конец света начинается с России": Иностранцев ужаснули кадры с гигантскими сугробами и метелями во Владивостоке
Некоторые задались вопросом, почему русские, проводя половину жизни в таких условиях, до сих пор ездят на легковушках.
Кадр из видео © Twitter / Kirill Bakanov
Иностранные пользователи "Твиттера" сравнили погоду во Владивостоке с концом света, увидев фотографии и видеоролики из столицы Приморья, которую в начале недели накрыл снежный циклон.
На кадрах, которые опубликованы в аккаунте WeatherSarov1, видны заснеженные улицы, сугробы и застрявшие в них машины. Всё это сопровождается сильным ветром, от одного только вида которого становится холодно.
Severe blizzard with hurricane force wind gusts 75 mph in Vladivostok, Russia. pic.twitter.com/ub2kX12gsK— Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) November 30, 2021
"Конец света начинается с России", — написал один из пользователей.
"Что-то я не удивлён, что некоторых русских смешат новости о глобальном потеплении", — заметил другой.
Ещё один юзер задался вопросом, почему русские, проводя полжизни в условиях столь сурового климата, до сих пор не пересядут с маленьких легковушек на большие внедорожники.
"Я жил в похожем климате. Хорошие времена были... Шутка!" — написал пользователь.
"Для меня такая погода всё ещё недопустима", — констатировал ещё один.
Как сообщал Лайф, накануне во Владивостоке зафиксировали рекордно сильный ветер. Его порывы достигали отметки 34 метра в секунду. Виной тому стал циклон, обрушившийся на регион 30 ноября.
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