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"Конец света начинается с России": Иностранцев ужаснули кадры с гигантскими сугробами и метелями во Владивостоке

Некоторые задались вопросом, почему русские, проводя половину жизни в таких условиях, до сих пор ездят на легковушках.

2 декабря, 08:00
<p>Кадр из видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/WeatherSarov1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kirill Bakanov</a></p>

Кадр из видео © Twitter / Kirill Bakanov

Иностранные пользователи "Твиттера" сравнили погоду во Владивостоке с концом света, увидев фотографии и видеоролики из столицы Приморья, которую в начале недели накрыл снежный циклон.

На кадрах, которые опубликованы в аккаунте WeatherSarov1, видны заснеженные улицы, сугробы и застрявшие в них машины. Всё это сопровождается сильным ветром, от одного только вида которого становится холодно.

"Конец света начинается с России", — написал один из пользователей.

"Что-то я не удивлён, что некоторых русских смешат новости о глобальном потеплении", — заметил другой.

Во Владивостоке шторм ронял билборды и срывал обшивку зданий

Во Владивостоке шторм ронял билборды и срывал обшивку зданий

Ещё один юзер задался вопросом, почему русские, проводя полжизни в условиях столь сурового климата, до сих пор не пересядут с маленьких легковушек на большие внедорожники.

"Я жил в похожем климате. Хорошие времена были... Шутка!" написал пользователь.

"Для меня такая погода всё ещё недопустима", — констатировал ещё один.

Как сообщал Лайф, накануне во Владивостоке зафиксировали рекордно сильный ветер. Его порывы достигали отметки 34 метра в секунду. Виной тому стал циклон, обрушившийся на регион 30 ноября.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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