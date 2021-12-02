ФСБ задержала в России трёх украинских разведчиков, один из них готовил теракт

ФСБ пресекла деятельность украинских спецслужб на территории трёх регионов России. Сотрудники органов безопасности задержали агента Главного управления разведки Министерства обороны Незалежной, который готовил теракт. Также задержаны два агента СБУ, которые собирали данные о стратегических объектах.

Первый задержанный — житель Киевской области Александр Цилык, он уже дал признательные показания и рассказал, что был завербован сотрудником опергруппы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины. Теракт он планировал совершить, подорвав два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Двое других агентов — отец и сын Зиновий Коваль и Игорь Коваль — прибыли в Россию для сбора информации и съёмки стратегически важных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Они также сознались, что завербованы действующим сотрудником управления СБУ в Тернопольской области, за выполнение задания им пообещали вознаграждение в 10 000 долларов.

Помимо этого российский суд приговорил к 6,5 года лишения свободы сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Сергея Швиденко, курировавшего диверсионную группу, направленную в Крым в 2016 году.