Глава СК Бастрыкин возбудил уголовное дело против депутата Рашкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Парламентарию может грозить до пяти лет колонии или штраф. Об этом сообщает пресс-служба СКР.