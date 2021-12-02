Глава СК Бастрыкин возбудил уголовное дело против депутата Рашкина
Ранее парламентарий признался в незаконном убийстве лося, с тушей которого его поймали в конце октября.
Валерий Рашкин. Фото © VK / КПРФ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Парламентарию может грозить до пяти лет колонии или штраф. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
"Председателем Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственной думы Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота")", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, Валерия Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.
Позже парламентарий записал видеообращение, в котором сознался в убийстве лося. После этого в ходе пленарного заседания депутаты Госдумы дали согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности.
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