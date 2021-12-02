Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов в Белоруссии
Кроме того, после принятия на референдуме обновлённой конституции страны необходимо будет переизбрать все органы власти.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил проведения досрочных выборов главы государства после принятия обновлённой конституции республики. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года.
"Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы… На основании, что президент так решит, или в переходных положениях конституции будут закреплены иные сроки выборов", — отметил Лукашенко в интервью РИА "Новости".
Кроме того, после принятия на референдуме обновлённой конституции необходимо будет переизбрать все органы власти. При этом Александр Лукашенко сомневается, что президентские выборы состоятся уже следующим летом.
Напомним, в августе прошлого года Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах с большим отрывом от единственного кандидата — лидера местной оппозиции Светланы Тихановской. Итоги голосования вызвали волну протестов в стране. Оппозиционные силы не признали прозрачности выборов и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями. Ранее Лукашенко называл условие для проведения досрочных выборов главы республики.
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