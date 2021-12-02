Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил проведения досрочных выборов главы государства после принятия обновлённой конституции республики. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года.

"Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы… На основании, что президент так решит, или в переходных положениях конституции будут закреплены иные сроки выборов", — отметил Лукашенко в интервью РИА "Новости".

