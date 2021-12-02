Глава Пентагона обеспокоен "присутствием российских войск" у границ с Украиной

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США обеспокоены "присутствием российских войск" около границы с Украиной.

"Мы обеспокоены в связи с [присутствием] российских войск около границы с Украиной", — отметил он на пресс-конференции в Сеуле.

Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.