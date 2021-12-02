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Глава Пентагона обеспокоен "присутствием российских войск" у границ с Украиной

В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что РФ якобы стягивает войска к границе с Незалежной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны.

2 декабря, 06:50

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото © AP / TASS

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США обеспокоены "присутствием российских войск" около границы с Украиной.

"Мы обеспокоены в связи с [присутствием] российских войск около границы с Украиной", — отметил он на пресс-конференции в Сеуле.

Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

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Тем не менее накануне одна за другой звучали угрозы новых санкций в отношении России. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом готов будет ввести против РФ ранее не применявшиеся масштабные ограничения в случае "вторжения" на Украину. Похожее заявление сделал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а Виктория Нуланд и вовсе пообещала "небывалые санкции".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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