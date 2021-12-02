Украина провела военные учения у границы с Крымом
Там отметили, что отрабатывали методы ведения боя с учётом опыта Донбасса.
Фото © ТАСС / Zuma
Украинские военные провели артиллерийские учения на полигоне в Херсонской области, которая в свою очередь граничит с Крымом. Об этом сообщила пресс-служба командования Объединённых сил ВС Украины.
"На одном из военных полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, проведено тактическое обучение артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки войск "Юг", — говорится в сообщении.
Отмечается, что военные отработали методы ведения боя с учётом опыта, полученного в Донбассе. Также уточняется, что наибольшее внимание солдаты уделили способности оперативно и слаженно реагировать на угрозу с морского побережья.
Напомним, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о стягивании Киевом военных в Донбасс. По её словам, мобилизовано уже 125 тысяч человек, а отказ украинских властей от мирного урегулирования проблемы вызывает обеспокоенность.
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