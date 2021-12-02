Украина провела военные учения у границы с Крымом

Украинские военные провели артиллерийские учения на полигоне в Херсонской области, которая в свою очередь граничит с Крымом. Об этом сообщила пресс-служба командования Объединённых сил ВС Украины.

"На одном из военных полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, проведено тактическое обучение артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки войск "Юг", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные отработали методы ведения боя с учётом опыта, полученного в Донбассе. Также уточняется, что наибольшее внимание солдаты уделили способности оперативно и слаженно реагировать на угрозу с морского побережья.