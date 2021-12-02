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Украина провела военные учения у границы с Крымом

Там отметили, что отрабатывали методы ведения боя с учётом опыта Донбасса.

2 декабря, 08:30
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Украинские военные провели артиллерийские учения на полигоне в Херсонской области, которая в свою очередь граничит с Крымом. Об этом сообщила пресс-служба командования Объединённых сил ВС Украины.

"На одном из военных полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, проведено тактическое обучение артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки войск "Юг", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные отработали методы ведения боя с учётом опыта, полученного в Донбассе. Также уточняется, что наибольшее внимание солдаты уделили способности оперативно и слаженно реагировать на угрозу с морского побережья.

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Напомним, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о стягивании Киевом военных в Донбасс. По её словам, мобилизовано уже 125 тысяч человек, а отказ украинских властей от мирного урегулирования проблемы вызывает обеспокоенность.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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