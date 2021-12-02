С Джигана через суд требуют миллион за оскорбления и пропаганду гомосексуализма

Но пойдёт и если артист приедет, например, в город Королёв и выступит перед детьми и подростками.

Психолог, исполнительный директор в Национальном родительском комитете Юрий Оболонский рассказал в беседе с Лайфом, что на рэп-исполнителя Джигана подал в суд и заявление в Генпрокуратуру из-за оскорбления детей и пропаганды гомосексуализма. Он требует взыскать с музыканта миллион рублей.

"Мы хотим, чтобы суд дал оценку поведению Джигана и сделать прецедент — оштрафовать его на крупную сумму. Мои адвокаты выставили более миллиона штраф, потому что у нас, к сожалению, нет таких больших штрафов, как в США и Западной Европе, а я считаю, что его надо оштрафовать миллионов на 15 за оскорбление детей и подростков. Адвокаты работают, и там несколько статей: это и унижение достоинства, несоответствующее поведение в Сети. И отдельная тема — пропаганда гомосексуализма", — поделился собеседник Лайфа.

По словам Оболонского, такие меры приняты, поскольку не нужно в Сети на пятимиллионную аудиторию допускать некорректные высказывания и в таких тонах. Психолог высказал желание, чтобы Джиган извинился перед своей публикой и заплатил определённую цену — материальную или социальную.

"Меня даже больше устроит социальный вариант — пусть он приедет, например, в город Королёв и выступит перед детьми, подростками. Заявление подано уже в Хорошёвский суд по месту жительства, всё чётко", — заключил Юрий Оболонский.