Девушка с неизлечимым недугом выиграла суд против позволившего ей родиться врача

Девушка из английского города Скегнесс выиграла суд против врача, который консультировал её мать во время беременности и не предупредил о возможном заболевании ребёнка. Как итог — Эви Тумбс родилась с расщеплением позвоночника (Spina bifida). По решению суда теперь ей положены пожизненные выплаты, сообщает издание Daily Mirror.

На процессе Эви Тумбс заявила, что врач Филип Митчелл не назначил её матери таблетки фолиевой кислоты до зачатия и во время первых недель беременности. Как считает девушка, это стало причиной её рождения с тяжёлым заболеванием. А своё появление на свет она и вовсе назвала ошибкой из-за халатности врачей. Теперь она вынуждена регулярно проводить время под капельницей, не может вести обычный образ жизни, а её состояние с возрастом лишь ухудшается.

Размер компенсации, которую теперь Митчелл обязан платить девушке постоянно, будет определён позже. Впрочем, сам Митчелл с решением суда не согласен и уверяет, что рекомендует всем беременным принимать таблетки фолиевой кислоты.

Предполагается, что этот прецедент теперь повлечёт череду подобных исков. А значит, любой врач может быть обвинён в халатности во время консультации беременных, если в результате у них рождались дети с неизлечимыми болезнями.