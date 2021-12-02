Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в конце декабря планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным текущие события и определить планы на будущий год. Об этом он заявил во время встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Минске.

"Что касается президента России. Мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы ещё раз сверим карты — то, что происходит сейчас, и определим наше будущее на предстоящий год", — заявил Лукашенко.