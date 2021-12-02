"Сверим карты": Лукашенко анонсировал разговор с Путиным в конце декабря
Президент Белоруссии заявил, что с российским коллегой он находится в контакте, лидеры информируют друг друга о ситуации, планируют действия на перспективу.
Фото © Belarusian Presidency Press Office / Handout / Anadolu Agency via Getty Images
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в конце декабря планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным текущие события и определить планы на будущий год. Об этом он заявил во время встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Минске.
"Что касается президента России. Мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы ещё раз сверим карты — то, что происходит сейчас, и определим наше будущее на предстоящий год", — заявил Лукашенко.
При этом на днях, 29 ноября, президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на белорусско-польской границе.
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