Футболист московского "Спартака" Илья Кутепов заявил, что, несмотря на любовь к красно-белым, готов перейти в любую команду, которая гарантирует ему игровую практику. Об этом сообщает Sport24.

В нынешнем сезоне Кутепов потерял место в основе "Спартака". В чемпионате России он выходил на поле лишь трижды.

"Мной движет в первую очередь желание играть. "Спартак" — великий клуб, это, безусловно, так. Первый клуб в моей карьере, и это навсегда оставит отпечаток. Но сидеть здесь на скамейке только потому, что я люблю "Спартак", я не согласен. При всём уважении мне нужно играть. Если меня зовут играть — пойду играть. ЦСКА, "Зенит" — неважно", — сказал Кутепов.