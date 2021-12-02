"Не хочу сидеть на скамейке": Футболист "Спартака" Кутепов заявил о готовности перейти в ЦСКА или "Зенит"
За красно-белых защитник играет с 2012 года. Также на его счету — 13 матчей в составе сборной России.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Футболист московского "Спартака" Илья Кутепов заявил, что, несмотря на любовь к красно-белым, готов перейти в любую команду, которая гарантирует ему игровую практику. Об этом сообщает Sport24.
В нынешнем сезоне Кутепов потерял место в основе "Спартака". В чемпионате России он выходил на поле лишь трижды.
"Мной движет в первую очередь желание играть. "Спартак" — великий клуб, это, безусловно, так. Первый клуб в моей карьере, и это навсегда оставит отпечаток. Но сидеть здесь на скамейке только потому, что я люблю "Спартак", я не согласен. При всём уважении мне нужно играть. Если меня зовут играть — пойду играть. ЦСКА, "Зенит" — неважно", — сказал Кутепов.
Защитник выступает за "Спартак" с 2012 года. Всего он провёл за команду 113 матчей во всех турнирах, забив два гола. Также на его счету — 13 игр в составе сборной России.
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