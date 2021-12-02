Saxo Bank спрогнозировал перенос глобальных планов по отказу от нефти и газа
Аналитики уверены, что временный "шаг назад" позволит мировому сообществу связать реальность энергоёмкого настоящего с желаемым низкоуглеродным будущим.
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Энергетический кризис, который обрушился на мир в 2021 году, может стать причиной переноса мировыми властями планов по сокращению добычи нефти и газа на 5–10 лет. Такой прогноз сделали аналитики датского Saxo Bank, опубликовав документ о десяти "шокирующих предсказаниях" на следующий год.
"Осознавая инфляционную угрозу, исходящую от роста цен на сырьевые товары, и риск крушения "экономического локомотива" из-за нереалистичных сроков перехода к зелёной энергии, директивные органы откажутся от целей по нормализации климата. Они ослабят инвестиционную бюрократию на пять лет для добычи нефти и на десять лет — для добычи природного газа", — говорится в документе.
Аналитики объяснили, что для достижения минимальных выбросов к 2050 году потребление нефти и газа к 2030 году должно сократиться на 30% и 10% соответственно. Однако, узнав об этом, поставщики энергоресурсов начали сокращать их добычу уже сейчас, что неминуемо привело к росту цен.
Эксперты считают, что "шаг назад" со стороны политиков будет противоречивым, но временным. И только таким путём властям удастся "связать реальность энергоёмкого настоящего с желаемым низкоуглеродным будущим", подчеркнули аналитики Saxo Bank.
Ранее Лайф сообщал, что в США решили высвободить из резервов 50 млн баррелей нефти для снижения цен на топливо. Вашингтон ожидает таких же шагов от Лондона, Индии, Китая, Японии и Южной Кореи. Однако в Организации стран – экспортёров нефти (ОПЕК) увидели от такого риски переизбытка нефти.
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