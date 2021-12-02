"Меня кинули": Бывший гендиректор "Спартака" Газизов рассказал об отношении к руководству клуба

С июля по декабрь 2020 года он работал в столичной команде, сейчас занимает такую же должность в «Уфе».

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что руководство красно-белых его обмануло, а к самой команде он относится с уважением. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора "Уфы".

"Обещали одно, а в итоге меня кинули. При чём тут "Спартак"? Это большая народная команда. Какие обиды? Нет, конечно. Руководитель хочет одно, а потом другое. Это его личное дело", — заявил Газизов.