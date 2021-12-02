"Меня кинули": Бывший гендиректор "Спартака" Газизов рассказал об отношении к руководству клуба
Он работал в столичной команде с июля по декабрь 2020 года, а сейчас занимает аналогичный пост в "Уфе".
Фото © ФК "Спартак"
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что руководство красно-белых его обмануло, а к самой команде он относится с уважением. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора "Уфы".
"Обещали одно, а в итоге меня кинули. При чём тут "Спартак"? Это большая народная команда. Какие обиды? Нет, конечно. Руководитель хочет одно, а потом другое. Это его личное дело", — заявил Газизов.
На прошлой неделе "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Уфой" в чемпионате России. Столичный клуб ушёл от поражения на пятой добавленной минуте после реализованного Александром Соболевым пенальти.
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