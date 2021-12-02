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Регион
Опубликовано 2 декабря 2021, 09:26

"Меня кинули": Бывший гендиректор "Спартака" Газизов рассказал об отношении к руководству клуба

Фото © ФК "Спартак"

Фото © ФК "Спартак"

С июля по декабрь 2020 года он работал в столичной команде, сейчас занимает такую же должность в «Уфе».

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что руководство красно-белых его обмануло, а к самой команде он относится с уважением. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора "Уфы".

"Обещали одно, а в итоге меня кинули. При чём тут "Спартак"? Это большая народная команда. Какие обиды? Нет, конечно. Руководитель хочет одно, а потом другое. Это его личное дело", — заявил Газизов.

Суд признал незаконной выплату "Спартаком" компенсации Газизову в размере 400 млн рублей
Суд признал незаконной выплату "Спартаком" компенсации Газизову в размере 400 млн рублей

На прошлой неделе "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Уфой" в чемпионате России. Столичный клуб ушёл от поражения на пятой добавленной минуте после реализованного Александром Соболевым пенальти.

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Роман Фейгин
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