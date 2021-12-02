Депутату от КПРФ Самсонову предъявлено обвинение в растлении ребёнка

Подозреваемому в педофилии депутату Заксобрания Приморского края от КПРФ Артёму Самсонову предъявлено обвинение в растлении ребёнка. Об этом сообщил его адвокат Алексей Клёцкин, слова которого приводит РИА "Новости".

Кроме того, рассмотрение жалобы защиты парламентария на избранную ему меру пресечения в виде ареста было отложено Приморским краевым судом на 3 декабря для приобщения новых материалов к делу. Сторона защиты затребовала документ, который послужил основанием для возбуждения уголовного дела для выяснения, был ли заявитель. По словам адвоката, в деле фигурирует рапорт инспектора по делам несовершеннолетних, однако для его составления должно быть основание.