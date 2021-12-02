Депутату от КПРФ Самсонову предъявлено обвинение в растлении ребёнка
Заседание суда по рассмотрению жалобы стороны защиты на меру пресечения было отложено на сутки для приобщения новых документов к делу.
Артём Самсонов. Фото © Законодательное собрание Приморского края
Подозреваемому в педофилии депутату Заксобрания Приморского края от КПРФ Артёму Самсонову предъявлено обвинение в растлении ребёнка. Об этом сообщил его адвокат Алексей Клёцкин, слова которого приводит РИА "Новости".
Кроме того, рассмотрение жалобы защиты парламентария на избранную ему меру пресечения в виде ареста было отложено Приморским краевым судом на 3 декабря для приобщения новых материалов к делу. Сторона защиты затребовала документ, который послужил основанием для возбуждения уголовного дела для выяснения, был ли заявитель. По словам адвоката, в деле фигурирует рапорт инспектора по делам несовершеннолетних, однако для его составления должно быть основание.
Напомним, Самсонова задержали 17 ноября. По данным следствия, депутат на территории базы отдыха во Владивостоке "при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Позже парламентария в сопровождении сотрудников СОБРа увезли на допрос.
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