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Депутату от КПРФ Самсонову предъявлено обвинение в растлении ребёнка

Заседание суда по рассмотрению жалобы стороны защиты на меру пресечения было отложено на сутки для приобщения новых документов к делу.

2 декабря, 09:40
<p>Артём Самсонов. Фото © <a href="http://www.zspk.gov.ru/deputy/300141/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Законодательное собрание Приморского края</a></p>

Артём Самсонов. Фото © Законодательное собрание Приморского края

Подозреваемому в педофилии депутату Заксобрания Приморского края от КПРФ Артёму Самсонову предъявлено обвинение в растлении ребёнка. Об этом сообщил его адвокат Алексей Клёцкин, слова которого приводит РИА "Новости".

Кроме того, рассмотрение жалобы защиты парламентария на избранную ему меру пресечения в виде ареста было отложено Приморским краевым судом на 3 декабря для приобщения новых материалов к делу. Сторона защиты затребовала документ, который послужил основанием для возбуждения уголовного дела для выяснения, был ли заявитель. По словам адвоката, в деле фигурирует рапорт инспектора по делам несовершеннолетних, однако для его составления должно быть основание.

Подозреваемого в педофилии приморского депутата от КПРФ Самсонова увезли на скорой из суда

Подозреваемого в педофилии приморского депутата от КПРФ Самсонова увезли на скорой из суда

Напомним, Самсонова задержали 17 ноября. По данным следствия, депутат на территории базы отдыха во Владивостоке "при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Позже парламентария в сопровождении сотрудников СОБРа увезли на допрос.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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