Тела ещё двух горняков подняли на поверхность из шахты "Листвяжная"
Личности погибших предварительно установлены по номерам головных светильников.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Горноспасатели возобновили поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. По данным МЧС, в настоящий момент газовая обстановка там стабилизировалась, поэтому они выдвинулись на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших. В ходе работ на поверхность были подняты тела ещё двух погибших шахтёров, заявил глава Кузбасса Сергей Цивилёв.
"Сегодня в 12:00 в шахту начали спуск три отделения ВГСЧ [Военизированная горноспасательная часть] для проведения разведки. После проведения разведки на поверхность были подняты два ранее обнаруженных тела шахтёров. По предварительным данным [номера головных светильников] — Кигигечев Ю.С. и Ерлин А.В.", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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