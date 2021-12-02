Тела ещё двух горняков подняли на поверхность из шахты "Листвяжная"

Горноспасатели возобновили поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. По данным МЧС, в настоящий момент газовая обстановка там стабилизировалась, поэтому они выдвинулись на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших. В ходе работ на поверхность были подняты тела ещё двух погибших шахтёров, заявил глава Кузбасса Сергей Цивилёв.