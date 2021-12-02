НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Тела ещё двух горняков подняли на поверхность из шахты "Листвяжная"

Личности погибших предварительно установлены по номерам головных светильников.

2 декабря, 09:29
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Горноспасатели возобновили поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. По данным МЧС, в настоящий момент газовая обстановка там стабилизировалась, поэтому они выдвинулись на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших. В ходе работ на поверхность были подняты тела ещё двух погибших шахтёров, заявил глава Кузбасса Сергей Цивилёв.

"Сегодня в 12:00 в шахту начали спуск три отделения ВГСЧ [Военизированная горноспасательная часть] для проведения разведки. После проведения разведки на поверхность были подняты два ранее обнаруженных тела шахтёров. По предварительным данным [номера головных светильников] — Кигигечев Ю.С. и Ерлин А.В.", — написал он в своём телеграм-канале.

Семьям погибших на шахте "Листвяжная" дополнительно выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших на шахте "Листвяжная" дополнительно выплатят по миллиону рублей

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1