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Семьям погибших на шахте "Листвяжная" дополнительно выплатят по миллиону рублей

Также в период простоя зарплату будут получать работники как шахты, так и подрядных организаций.

2 декабря, 07:26
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Семьи погибших и пострадавших горняков и спасателей на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области получат дополнительные выплаты от властей региона. Об этом говорится в телеграм-канале губернатора Сергея Цивилёва.

Так, родным погибших выплатят ещё по миллиону рублей, пострадавшим в тяжёлом состоянии — по 400 тысяч, пострадавшим в состоянии средней и лёгкой степени тяжести — по 200 тысяч. При этом сразу после аварии область и муниципалитеты уже выплатили по 250 тысяч рублей семьям погибших, проходящим лечение в больнице — по 150 тысяч рублей, лечащимся амбулаторно — по 75 тысяч рублей.

"В период простоя шахты заработную плату будут получать работники как "Листвяжной", так и подрядных организаций", — добавил Цивилёв.

Состояние выжившего на "Листвяжной" спасателя Заковряшина остаётся стабильным

Состояние выжившего на "Листвяжной" спасателя Заковряшина остаётся стабильным

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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