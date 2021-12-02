Семьям погибших на шахте "Листвяжная" дополнительно выплатят по миллиону рублей

Семьи погибших и пострадавших горняков и спасателей на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области получат дополнительные выплаты от властей региона. Об этом говорится в телеграм-канале губернатора Сергея Цивилёва.

Так, родным погибших выплатят ещё по миллиону рублей, пострадавшим в тяжёлом состоянии — по 400 тысяч, пострадавшим в состоянии средней и лёгкой степени тяжести — по 200 тысяч. При этом сразу после аварии область и муниципалитеты уже выплатили по 250 тысяч рублей семьям погибших, проходящим лечение в больнице — по 150 тысяч рублей, лечащимся амбулаторно — по 75 тысяч рублей.