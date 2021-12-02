Семьям погибших на шахте "Листвяжная" дополнительно выплатят по миллиону рублей
Также в период простоя зарплату будут получать работники как шахты, так и подрядных организаций.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Семьи погибших и пострадавших горняков и спасателей на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области получат дополнительные выплаты от властей региона. Об этом говорится в телеграм-канале губернатора Сергея Цивилёва.
Так, родным погибших выплатят ещё по миллиону рублей, пострадавшим в тяжёлом состоянии — по 400 тысяч, пострадавшим в состоянии средней и лёгкой степени тяжести — по 200 тысяч. При этом сразу после аварии область и муниципалитеты уже выплатили по 250 тысяч рублей семьям погибших, проходящим лечение в больнице — по 150 тысяч рублей, лечащимся амбулаторно — по 75 тысяч рублей.
"В период простоя шахты заработную плату будут получать работники как "Листвяжной", так и подрядных организаций", — добавил Цивилёв.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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