В алтайской школе пуля от пневмата отрикошетила в голову подростку

В Алтайском крае школьник пострадал в результате стрельбы из пневматического оружия. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"Предварительно установлено, что утром 1 декабря 2021 года около школы в селе Алтайское ученик десятого класса из пневматического пистолета выстрелил в голову другому школьнику", — говорится в сообщении.

Изначально местные СМИ действительно сообщали, что школьнику в голову выстрелил другой подросток. Однако позже в региональном Минобрнауки рассказали, что травма произошла в результате рикошета. Оказалось, что ученик десятого класса стрелял из пневматического пистолета в дерево. В этот момент мимо проходил восьмиклассник, которому пуля, отрикошетив, угодила прямо в лоб. Виновник ЧП сам отвёл школьника в медпункт, откуда пострадавшему вызвали скорую.

"Пострадавший был доставлен в КГБУЗ "Алтайская ЦРБ", пуля повредила мягкие ткани, была извлечена, первичная хирургическая обработка была проведена, состояние подростка удовлетворительное", — говорится в телеграм-канале местной администрации.

Со школьниками провели воспитательную беседу, а родителей других учеников призвали обращать внимание на личные вещи детей. Сотрудники полиции проводят по факту инцидента проверку.