Расчёты ракетного комплекса "Бастион" заступили на дежурство на Курилах
Для их полноценного функционирования на одном из островов был развёрнут целый военный городок.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
На курильском острове Матуа впервые на вооружение Тихоокеанского флота заступили расчёты берегового ракетного комплекса "Бастион" со сверхзвуковыми самонаводящимися противокорабельными крылатыми ракетами. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"Расчёты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота впервые развёрнуты и заступили на дежурство на острове Матуа", — говорится в сообщении.
Сама техника, личный состав и все необходимые для функционирования комплекса материалы были доставлены на остров десантными кораблями приморской флотилии. Военные развернули на Матуа целый автономный городок со всеми удобствами, чтобы военнослужащие могли нести круглогодичную службу.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что с начала 2022 года на вооружение ВС РФ поступит новая гиперзвуковая ракета морского базирования.
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