ФСБ допросила задержанных за диверсию украинских разведчиков. Видео © ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности допросила задержанных за подготовку теракта агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины и двух агентов СБУ. Они дали признательные показания, сообщает пресс-служба ведомства.

Так Игорь и Зиновий Ковали, приходящиеся друг другу отцом и сыном, сознались в том, что были завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Василием Коваликом. По словам Зиновия, они должны были фотографировать железнодорожные и автомобильные мосты, а также тепло- и электростанции в разных городах России.

"После чего я написал расписку, что буду сотрудничать с СБУ, где выбрал псевдоним", — сказал задержанный.

Ещё один злоумышленник, Александр Цилык, признался, что действовал по указанию начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Незалежной подполковника Максима Кириловца.

"11 октября 2021 года незаконно пересёк границу с РФ, где, выбрав место, сделал схрон, заложив туда два самодельных устройства", — сказал он.