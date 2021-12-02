Россияне назвали главные ошибки на собеседовании, которые работодатель не прощает

Почти треть опрошенных пожаловались, что не смогли пройти стресс-интервью при устройстве на работу. Такой тип собеседования использует каждый пятый работодатель, пишет RT со ссылкой на исследования центра сервиса "Зарплата.ру".

Самой распространённой причиной отказа в должности стало несоответствие зарплатных ожиданий — об этом сообщили 35% опрошенных. Отсутствие опыта не позволило 30% успешно пройти собеседование. Частая смена работы насторожила работодателей и стала причиной отказа в трудоустройстве у 15% опрошенных. А 8% сообщили о том, что были "слишком компетентным кандидатом для должности", это и не позволило её занять.

Как показал опрос, с наиболее сложными вопросами при приёме на работу сталкиваются на собеседованиях менеджеры по продажам, рекламные агенты, работники банков, рекрутеры, офис-менеджеры, PR-специалисты, маркетологи, журналисты, секретари.

В опросе приняли участие 1670 человек из разных регионов России. Половина респондентов искали работу в текущем году. Из них 38% делали это из-за проблем с зарплатой на предыдущем месте, 18% — попали под сокращение, 12% опрошенных указали, что их организация закрылась, а 28% — просто решили поменять сферу деятельности.