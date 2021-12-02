НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков прокомментировал слова Лукашенко о создании единой валюты РФ и Белоруссии

По словам представителя Кремля, сейчас, в том числе за счёт подписания солидного пакета программ, введение единой валюты не предусматривается.

2 декабря, 10:00
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Пока предметный разговор о создании единой валюты России и Белоруссии не ведётся, однако со временем страны могут выйти и на такой уровень интеграции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Та стадия интеграции, которая достигнута сейчас, в том числе за счёт подписания солидного пакета программ, не предусматривает введение единой валюты. Поэтому в предметном плане пока конкретных разговоров не велось. Но поэтому в данном случае просто речь идёт о том, что это будет некая денежная единица, гипотетически рассуждая", — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что интеграция развивается естественным путём и со временем может дойти и до такой глубины, как создание единой валюты.

Мезенцев заявил, что РФ и Белоруссия пока не будут переходить на единую валюту

Мезенцев заявил, что РФ и Белоруссия пока не будут переходить на единую валюту

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия пока не готовы к созданию единой валюты. По словам политика, к этому решению "надо прийти step by step" ("шаг за шагом").

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1