Песков прокомментировал слова Лукашенко о создании единой валюты РФ и Белоруссии

Пока предметный разговор о создании единой валюты России и Белоруссии не ведётся, однако со временем страны могут выйти и на такой уровень интеграции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Та стадия интеграции, которая достигнута сейчас, в том числе за счёт подписания солидного пакета программ, не предусматривает введение единой валюты. Поэтому в предметном плане пока конкретных разговоров не велось. Но поэтому в данном случае просто речь идёт о том, что это будет некая денежная единица, гипотетически рассуждая", — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что интеграция развивается естественным путём и со временем может дойти и до такой глубины, как создание единой валюты.