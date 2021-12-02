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СМИ: Макрон назвал Бориса Джонсона клоуном

Политик позволил себе эмоциональное высказывание о коллеге после крушения лодки с мигрантами.

2 декабря, 10:08
<p>Фото © ТАСС / AP / Alastair Grant</p>

Фото © ТАСС / AP / Alastair Grant

Французский лидер Эмманюэль Макрон назвал премьера Великобритании Бориса Джонсона клоуном, а ведение дел с ним — цирком. Об этом сообщила популярная французская сатирическая газета Le Canard enchaîné.

"Мы ведём взрослые беседы, но до и после он [Джонсон] кажется мне неэлегантным. Всегда один и тот же цирк. Грустно видеть такую великую страну, вместе с которой мы могли бы делать огромное количество вещей, которой руководит клоун", — цитирует издание Макрона.

Как уточнила газета, французский президент позволил себе эмоциональное высказывание во время своего визита в Хорватию 24–25 ноября. Это произошло после того, как Макрон и Джонсон обсудили по телефону ситуацию с мигрантами, которые в очередной раз стали жертвами крушения лодки, пытаясь добраться через Ла-Манш до британских берегов.

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Ранее Джонсон в разговоре с Макроном на полях саммита "Большой двадцатки" упрекнул французского лидера в том, что Париж угрожает Лондону и требует наказания за выход Британии из ЕС.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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