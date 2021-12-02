Песков обратил внимание на агрессивную риторику Украины в отношении России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отмечают агрессивную риторику украинских властей по российской проблематике. Он также обратил внимание на повышение градуса напряжённости на линиях соприкосновения в Донбассе.

"Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения. Мы анализируем, конечно же, высказывания президента [Украины Владимира] Зеленского", — сказал официальный представитель Кремля.