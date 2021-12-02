Песков обратил внимание на агрессивную риторику Украины в отношении России
Он отметил, что в Москве анализируют высказывания лидера Незалежной Владимира Зеленского.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отмечают агрессивную риторику украинских властей по российской проблематике. Он также обратил внимание на повышение градуса напряжённости на линиях соприкосновения в Донбассе.
"Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения. Мы анализируем, конечно же, высказывания президента [Украины Владимира] Зеленского", — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее Зеленский заявил, что не сможет прекратить конфликт в Донбассе без прямых переговоров с РФ. Он считает, что Киев должен говорить с Москвой, помня при этом о "сильной и мощной" армии Незалежной. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киев стянул в Донбасс 125 тысяч военных, что фактически является половиной всего личного состава Вооружённых сил Украины.
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