Лавров заверил, что Россия не уходит от контактов по урегулированию на Украине

Москва не уходит ни от каких контактов по урегулированию ситуации на востоке Украины, но ей необходимо чётко понимать их цель. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме.

"К любым контактам мы готовы, ни от каких контактов мы не уходим. Главное — понимать, чего мы добиваемся", — отметил глава российской дипломатии.

Он пояснил, что в ходе совещания глав МИД ОБСЕ в Стокгольме делегация РФ распространила текст Минских соглашений, резолюцию СБ ООН, декларацию лидеров "нормандского формата" и другие документы, чтобы партнёры перед обсуждением "украинских дел" с ними внимательно ознакомились. Лавров выразил уверенность, что тогда они поймут, что "нужно чуть-чуть иную риторику употреблять".