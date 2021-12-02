Политолог Стариков уверен, что Лукашенко отказался от многовекторности, признав Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал развёрнутое интервью, в котором затронул вопросы сотрудничества Минска и Москвы и сделал ряд громких заявлений, в том числе о российском Крыме. Политолог и публицист Николай Стариков проанализировал слова политика и рассказал газете "Петербургский дневник", почему Белоруссия отказалась от многовекторности в пользу развития отношений с Россией и кто стал тому причиной.

"Лукашенко — глава государства, которое является частью Союзного государства вместе с Россией. И это хорошо, что данная юридическая конструкция наполняется конкретными шагами. Толкнули Лукашенко на этот шаг (заявление о намерении посетить Крым. — Прим. Лайфа) Украина и Зеленский. Ну и, конечно, Запад, который оказывает давление на него лично. Александр Григорьевич — это политик. И у него нет сегодня никаких иллюзий по поводу той "многовекторности", которой он занимался много лет. Сегодня все плюсы для Белоруссии и лично для него могут проистекать исключительно из сотрудничества с Россией", — пояснил Стариков.

В подтверждение своей позиции Лукашенко заявил о том, что готов разместить на территории Белоруссии российское ядерное оружие, если вдруг оружие НАТО окажется на территории Польши, напомнил эксперт. А в вопросе о государственной принадлежности Крыма белорусский президент, похоже, поставил точку.

"Он признал, что Крым де-факто и де-юре является территорией России. Заявил и о том, что сам приедет в Крым, что будет признанием полуострова частью РФ, как, собственно, и слова о том, что самолёты "Белавиа" будут летать на российский полуостров", — сказал Стариков.