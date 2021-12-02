Почему из хитрого плана Батьки торчат российские "Искандеры" Агрессия Запада в адрес Минска и провоцирование Украины на военную стычку с Белоруссией могут развязать Москве руки, чтобы дойти до Киева. Но Незалежной тут уготована участь поля боя для прокси-войны. 2 декабря, 09:03 Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Боевой зенитный ракетный комплекс С-400 уже есть в Белоруссии, в учебном центре, Минск хочет просить российского президента Владимира Путина оставить его в республике, сообщил в интервью российским СМИ Александр Лукашенко. Днём раньше он заявил о том, что у Минска есть план для реакции на манёвры НАТО в случае начала военного конфликта.

— Вот они и начали эти манёвры в Польше, Латвии, Литве и на Украине. Что должен я делать как главнокомандующий? Я не должен идти на провокации, поддаться на эти, но я-то должен предвидеть, что произойдёт, чтобы не получилось, как в 1941 году, — сказал он.

Более того, белорусский лидер отметил, что, если Россия столкнётся с агрессией Украины, Минск займёт сторону Москвы. Он никогда не окажется "на стороне того националистического угара, который сегодня происходит на Украине".

— Я буду делать всё для того, чтобы Украина стала нашей. Она — наша Украина, там народ наш. Это не эмоции, это моё твёрдое убеждение, — подчеркнул Лукашенко.

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Накануне поездки в Крым белорусский лидер разоткровенничался и сообщил, что инициатива отдать Крым России исходила от украинских военных. А отвечая на вопрос о намерении НАТО разместить ядерное вооружение в Польше, заявил, что в этом случае обратится к Путину с просьбой вернуть российское ядерное оружие в Белоруссию.

По мнению военных экспертов, если потребуется, в Белоруссию могут быть поставлены "Искандеры". Никаких других носителей ядерного оружия Россия там, скорее всего, размещать не будет. Вопрос введения российского ядерного оружия на территорию Белоруссии сложен прежде всего в плане "инфраструктуры, обеспечения, эксплуатации и хранения", полагает военный эксперт Дмитрий Литовкин. Он напоминает, что ранее на территории Белоруссии находились части, которые эксплуатировали эту технику.

— Незачем подставлять под удар противника данный вид войск. Ядерное оружие находится внутри стратегического построения войск, его вывозят на передовые рубежи только перед применением, в противном случае оно будет уничтожено. Белорусская армия насчитывает около 100 тысяч человек, поэтому если понадобится, то для её усиления Россия может перебросить 20–30 тысяч своих войск. Но всё это будет определяться оперативной обстановкой. Чисто технически мы там можем хоть всю нашу армию разместить, тут важно, какая будет расстановка сил, какой замысел действий, — сказал Лайфу военный эксперт Константин Сивков.

Среди оружия, которое Москва может поставить Минску, могут быть "Искандер-М" с ядерными боеголовками и самолёт МиГ-31 с ракетами "Кинжал", а также ракеты "Калибр", которые можно запускать с кораблей, самолётов, с берегового и контейнерного РЗК.

— Размещать ядерное вооружение в Белоруссии небезопасно. Ракеты средней и малой дальности тоже, их у нас пока нет, разве что "Искандер-М" с ядерными боеголовками и самолёт МиГ-31 с ракетами "Кинжал", на которые тоже можно поставить ядерные боеголовки. Если американцы поставят Польше и Румынии ядерные "Томагавки", то мы можем "приземлить" свои "Калибры" и уже их отправить в Белоруссию. Но особого смысла в этом нет. Вообще, ядерное оружие вблизи границ вероятного противника размещать неправильно, его может накрыть, в том числе из обычного вооружения. Лучше держать на расстоянии и применять при помощи ракет и авиации, — пояснил военный эксперт Виктор Литовкин.

По его мнению, заявление Столтенберга о том, что, если Германия откажется размещать ядерное оружие, то НАТО разместит его на востоке, — всего лишь фигура речи. В реальности ядерное оружие принадлежит не НАТО, а США, они решают, где его размещать. Самолёты F-16 и "Торнадо" уже сейчас обеспечены системами для применения ядерных бомб, а их пилоты отрабатывают сброс. И они несут боевое дежурство на аэродромах в Литве, Латвии и Эстонии. База под Таллином находится в 120 километрах от Санкт-Петербурга. Они уже на границах России, поэтому угроза прийти ещё дальше, на восток, бессмысленна.

— Вопрос когда — не стоит. Лукашенко чётко сказал, что как только разместят на территории Польши, то он обратится к Путину с просьбой. После этого нужно, чтобы Путин согласился и отдал приказ на перекидывание техники из России на территорию Белоруссии, но для этого нужна инфраструктура. “Сарайчики”, которые остались в Минске, сгодятся лишь для систем "Тополь". Помимо этого нужны склады, а также прочие объекты инфраструктуры. Что представляет достаточно затратную и долговременную для реализации задачу. При этом не ясно, кто это будет делать, так что нельзя сказать, что это появится в Белоруссии через год или два. Виктор Литовкин Военный эксперт

— Учения "Запад-2021" показали, что в случае необходимости мы можем достаточно оперативно перебросить в Белоруссию крупные подразделения ВДВ, в том числе приданные к ним танки и "Искандеры". Также там отрабатывалась посадка истребителей на шоссе Москва — Минск. Лукашенко верно говорит, что в случае чего Белоруссия будет пользоваться российской инфраструктурой, а Россия белорусской. При этом вопрос постоянного базирования в Белоруссии российских войск Лукашенко старательно обходит. Он понимает, что открытие такой базы неизбежно приведёт его к потере суверенитета. Поэтому он не стремится размещать базы постоянной готовности. Однако в случае угрозы, безусловно, готов принять. Тут надо понимать, что заявление про ядерное оружие — это политическое заявление, цель которого подчеркнуть, что у него есть союзник, который не бросит, — сказал Дмитрий Литвокин.

Эксперты отмечают, что построение новой инфраструктуры – сложная задача. Зачем вкладывать огромные средства в то, что можно просто перебросить самолётом или комплексом? Это намного проще и дешевле, чем создавать постоянное место дислокации подобных боеприпасов. В конце концов, "бомбардировщик от Белоруссии до центра Европы долетит за час, а баллистическая ракета — до Нью-Йорка за 18 минут".

Лукашенко открыто сказал, что в конфликте между Россией и Украиной встанет на сторону России, апеллируя к точке зрения, что наши территории — наследие СССР. Для него Украина — это и суверенное государство, как и его Белоруссия, но также и бывшая союзная республика, которую нельзя вырывать из того сообщества, где она появилась. Враждебная Украина, имея протяжённую границу с Белоруссией и Россией, наносит им большой ущерб и создаёт угрозу, полагает политолог Марат Баширов.

— Украинская власть не решится на столкновение Москвы и Киева. Властям Незалежной всё равно, сколько умрёт людей, но кураторы из-за океана не позволят им это сделать. Когда Лукашенко говорит о вооружённом столкновении, он намекает прежде всего на гибридную войну, вот она как раз возможна. Мы знаем, что сейчас на Украину приехало большое количество советников, которые работают там на ключевых позициях — связь, снайперы и так далее. Теперь ещё и британцы заявили, что отправят туда 700 спецназовцев, для чего, не указано. Но тут вопрос риторический, зачем нужен человек, который умеет стрелять, но не умеет объяснять? Целый батальон? Интересен его статус. Украина пока не позволяет иностранным вооружённым силам вести боевые действия на своей территории, для этого требуется разрешение Верховной рады, значит, всё неофициально. А следовательно, эти военнослужащие по документам выбывают из вооружённых сил, получают договоры с ЧВК и спокойно действуют, это и есть прокси-войска, — считает Баширов.