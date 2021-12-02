НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лукашенко — об отношениях с Путиным: Мы родные братья

При этом глава Белорусской Республики отметил, что иногда лидеры делают разные выводы и совершают разные поступки.

2 декабря, 13:06
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по основным направлениям они с Владимиром Путиным видят мир одинаково. Об этом он рассказал в интервью РИА "Новости".

Лукашенко напомнил об одном из брифингов пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, на котором его попросили прокомментировать позицию Белоруссии. Тогда глава республики заявлял, что у Минска нет друзей. И Песков, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул, что Россия и Белоруссия не друзья, а братья.

В Кремле не принимают на свой счёт слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

В Кремле не принимают на свой счёт слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

"Блестящий ответ! И точно так же я могу сказать, что Владимир Путин считает меня больше чем другом. Мы родные братья. А если уж серьёзно: мы, по-моему, сейчас это ярко проявилось, видим мир по основным направлениям одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир", — сказал глава Белоруссии.

По словам Лукашенко, порой они с Путиным делают разные выводы и совершают разные поступки, но видение многих вещей остаётся одинаковым. Особенно, продолжил белорусский президент, он убедился в этом в последнее время.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика готова разместить на своей территории российское ядерное оружие, если НАТО разместит аналогичные боеголовки в Польше. По его словам, необходимые площадки для этого в Белоруссии имеются ещё со времён СССР.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1