Лукашенко — об отношениях с Путиным: Мы родные братья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по основным направлениям они с Владимиром Путиным видят мир одинаково. Об этом он рассказал в интервью РИА "Новости".

Лукашенко напомнил об одном из брифингов пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, на котором его попросили прокомментировать позицию Белоруссии. Тогда глава республики заявлял, что у Минска нет друзей. И Песков, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул, что Россия и Белоруссия не друзья, а братья.

"Блестящий ответ! И точно так же я могу сказать, что Владимир Путин считает меня больше чем другом. Мы родные братья. А если уж серьёзно: мы, по-моему, сейчас это ярко проявилось, видим мир по основным направлениям одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир", — сказал глава Белоруссии.