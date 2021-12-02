Лукашенко — об отношениях с Путиным: Мы родные братья
При этом глава Белорусской Республики отметил, что иногда лидеры делают разные выводы и совершают разные поступки.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по основным направлениям они с Владимиром Путиным видят мир одинаково. Об этом он рассказал в интервью РИА "Новости".
Лукашенко напомнил об одном из брифингов пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, на котором его попросили прокомментировать позицию Белоруссии. Тогда глава республики заявлял, что у Минска нет друзей. И Песков, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул, что Россия и Белоруссия не друзья, а братья.
"Блестящий ответ! И точно так же я могу сказать, что Владимир Путин считает меня больше чем другом. Мы родные братья. А если уж серьёзно: мы, по-моему, сейчас это ярко проявилось, видим мир по основным направлениям одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир", — сказал глава Белоруссии.
По словам Лукашенко, порой они с Путиным делают разные выводы и совершают разные поступки, но видение многих вещей остаётся одинаковым. Особенно, продолжил белорусский президент, он убедился в этом в последнее время.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика готова разместить на своей территории российское ядерное оружие, если НАТО разместит аналогичные боеголовки в Польше. По его словам, необходимые площадки для этого в Белоруссии имеются ещё со времён СССР.
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