"Она мне вообще не нравится": Александр Емельяненко жёстко раскритиковал лигу Нурмагомедова
По его мнению, в соревнованиях под её эгидой не принимают участие известные бойцы.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев / Александр Демьянчук
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко раскритиковал промоушен Eagle Fighting League (EFL), одним из боссов которой является Хабиб Нурмагомедов. Заявление спортсмен сделал в шоу "50 вопросов. Спорт" на платформе Premier.
"Это настолько мёртвая лига, что я даже не рассматриваю в ней своё участие. Она меня вообще никак не прельщает и не нравится мне", — заявил Емельяненко.
По его мнению, основной проблемой промоушена является тот факт, что в нём не выступают известные бойцы. При этом личности Хабиба Нурмагомедова и Шамиля Завурова, который является президентом EFL, по словам Емельяненко, его не волнуют.
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