Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко раскритиковал промоушен Eagle Fighting League (EFL), одним из боссов которой является Хабиб Нурмагомедов. Заявление спортсмен сделал в шоу "50 вопросов. Спорт" на платформе Premier.

"Это настолько мёртвая лига, что я даже не рассматриваю в ней своё участие. Она меня вообще никак не прельщает и не нравится мне", — заявил Емельяненко.