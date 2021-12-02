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"Она мне вообще не нравится": Александр Емельяненко жёстко раскритиковал лигу Нурмагомедова

По его мнению, в соревнованиях под её эгидой не принимают участие известные бойцы.

2 декабря, 12:54
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев / Александр Демьянчук

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко раскритиковал промоушен Eagle Fighting League (EFL), одним из боссов которой является Хабиб Нурмагомедов. Заявление спортсмен сделал в шоу "50 вопросов. Спорт" на платформе Premier.

"Это настолько мёртвая лига, что я даже не рассматриваю в ней своё участие. Она меня вообще никак не прельщает и не нравится мне", — заявил Емельяненко.

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По его мнению, основной проблемой промоушена является тот факт, что в нём не выступают известные бойцы. При этом личности Хабиба Нурмагомедова и Шамиля Завурова, который является президентом EFL, по словам Емельяненко, его не волнуют.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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