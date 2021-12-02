В пятницу "Ак Барс" сыграет в ОАЭ матч регулярного чемпионата КХЛ против омского "Авангарда" в рамках серии World Games. В субботу и воскресенье в Дубае пройдёт ледовое шоу Татьяны Навки "Спящая красавица" с Алиной Загитовой в главной роли.

"Повезло вам, что остаётесь в Дубае и сможете посмотреть "Спящую красавицу". Я бы тоже сходил, но мы улетаем. Так мы не общались с Загитовой. Я не слышал эти разговоры, что мы встречаемся с ней. Можно дальше? Да, фигурное катание мне нравится", — заявил хоккеист.