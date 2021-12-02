"Нравится фигурное катание": Хоккеист "Ак Барса" Воронков прокомментировал слухи о романе с фигуристкой Загитовой
Ранее олимпийская чемпионка несколько раз посещала домашние матчи казанского клуба.
Коллаж © LIFE. Фото © Instagram/azagitova, © Instagram/vooronkov_10
Нападающий казанского "Ак Барса" Дмитрий Воронков заявил, что не общается с фигуристкой Алиной Загитовой. Об этом он рассказал журналистам в Дубае.
В пятницу "Ак Барс" сыграет в ОАЭ матч регулярного чемпионата КХЛ против омского "Авангарда" в рамках серии World Games. В субботу и воскресенье в Дубае пройдёт ледовое шоу Татьяны Навки "Спящая красавица" с Алиной Загитовой в главной роли.
"Повезло вам, что остаётесь в Дубае и сможете посмотреть "Спящую красавицу". Я бы тоже сходил, но мы улетаем. Так мы не общались с Загитовой. Я не слышал эти разговоры, что мы встречаемся с ней. Можно дальше? Да, фигурное катание мне нравится", — заявил хоккеист.
Ранее СМИ сообщали о романе Воронкова и Загитовой. Фигуристка несколько раз посещала домашние матчи "Ак Барса".
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