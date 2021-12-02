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"Нравится фигурное катание": Хоккеист "Ак Барса" Воронков прокомментировал слухи о романе с фигуристкой Загитовой

Ранее олимпийская чемпионка несколько раз посещала домашние матчи казанского клуба.

2 декабря, 12:02
<p>Коллаж © LIFE. Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CS40V-zrvWr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/azagitova</a>, © <a href="https://www.instagram.com/p/CLPia4hDFJj/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/vooronkov_10</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram/azagitova, © Instagram/vooronkov_10

Нападающий казанского "Ак Барса" Дмитрий Воронков заявил, что не общается с фигуристкой Алиной Загитовой. Об этом он рассказал журналистам в Дубае.

В пятницу "Ак Барс" сыграет в ОАЭ матч регулярного чемпионата КХЛ против омского "Авангарда" в рамках серии World Games. В субботу и воскресенье в Дубае пройдёт ледовое шоу Татьяны Навки "Спящая красавица" с Алиной Загитовой в главной роли.

"Повезло вам, что остаётесь в Дубае и сможете посмотреть "Спящую красавицу". Я бы тоже сходил, но мы улетаем. Так мы не общались с Загитовой. Я не слышал эти разговоры, что мы встречаемся с ней. Можно дальше? Да, фигурное катание мне нравится", — заявил хоккеист.

"Я за ребят очень рада": Загитова высказалась о возможном романе Медведевой и Милохина

"Я за ребят очень рада": Загитова высказалась о возможном романе Медведевой и Милохина

Ранее СМИ сообщали о романе Воронкова и Загитовой. Фигуристка несколько раз посещала домашние матчи "Ак Барса".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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